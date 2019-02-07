Скачки отменили из-за конского гриппа

В Великобритании вспышка конного гриппа привела к отмене всех состязаний по стране. В Британском управлении конного спорта приняли такое решение после того как Фонд здоровья животных подтвердил три случая заболевания у вакцинированных лошадей в одной конюшне. Накануне заболевшие лошади принимали участие в скачках на ипподромах в Эйре и Ладлоу, связи с чем риску заражения подверглось большое поголовье.

Ветеринарные службы и Управление конного спорта проводят проверку, чтобы выяснить, какие ещё конюшни могли попасть в зону риска, чтобы ввести там карантин.

Через пять недель в в графстве Глостершир состоится ежегодный Челтнемский фестиваль: это одно из самых престижных конных соревнований в Великобритании и любители конного спорта опасаются, что вспышка ринопневмонии сможет повлиять на его проведение.