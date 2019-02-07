Германия: ограничения для Facebook

Германия ограничит сбор данных о пользователях компанией Facebook. Национальная антимонопольная служба постановила, что соцсеть злоупотребляла своим влиянием при обмене информацией со сторонним приложениями - такими как Twitter, WhatsApp и Instagram. Причем, сведения о клиентах собирались без их добровольного согласия. Об утечке данных и о том, куда они передавались, пользователи зачастую даже и не подозревали.

Компания с решением регулятора не согласна и намерена его обжаловать. В то же время, обвинения для нее не новы.

В октябре Великобритания уже оштрафовала Facebook почти на 562 тысячи евро после скандала вокруг аналитической компании Cambridge Analytica. Та незаконно получила данные десятков миллионов пользователей сети и сумела на этой базе разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей США.