Facebook выплатит Великобритании штраф в размере $645 тысяч за утечку личных данных пользователей сети. Причиной стал скандал с британской компанией Cambridge Analytica.
Facebook оштрафовали на $645 тыс
Facebook оштрафовали на $645 тыс
С 2007 по 2014 годы Facebook передал ей массивный объем личных данных пользователей без их согласия, чем нарушил британское законодательство в сфере охраны конфиденциальной информации.
Ранее газета The New York Times сообщила, что благодаря этому Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети и разработать алгоритм анализа их политических предпочтений.
Созданный алгоритм облегчал рассылку рекламы пользователям, чтобы повлиять на результат их голосования во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.
Cambridge Analytica отрицала свою вину. Компания утверждала, что это был обычный и законный сбор данных для онлайн-рекламы.
Еще в 2015 году Facebook потребовал стереть собранные компанией сведения, но информация не была удалена полностью.
По этому делу главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступать перед Конгрессом США, где он заверил, что впредь соцсеть будет бережнее обращаться с личными данными пользователей.