У контрабандистов изъяли библейский текст VIII века

Турецкая полиция обнаружила древнюю книгу, которая, по мнению специалистов, может быть одним из текстов Библии. Экземпляр книги был изъят в ходе операции по борьбе с контрабандой. Книге предположительно 1200 лет.

Полиция нашла древнюю рукопись в районе города Диярбакыр после сообщения о том, что была предпринята попытка продать эту книгу. Три человека были задержаны с поличным, и еще трое были арестованы позже, говорится в заявлении губернатора провинции. Все шестеро находятся под стражей.

Библия в кожаном переплете содержит 34 страницы. Она украшена золотым тиснением, изображениями креста и других религиозных символов. Никакой информации о происхождении книги пока нет.

В последние несколько лет Турция стала усиленно бороться с контрабандой, так как многие артефакты из затронутых конфликтами стран, в том числе Сирии, Ливии и Ирака, нелегально провозят в Западные страны через территорию Турции.