20 лет с евро: прошлое, настоящее, будущее

Для живущих в Европе основная валюта - евро.

Единая валюта прошла долгий путь от проекта, в который на первых порах в экономическом и валютном союзе в 1960-х годах немногие верили, до сегодняшнего дня, когда Евро пользуются 340 млн европейцев и 175 млн человек по всему миру.

Евро начал свой путь в 1999 году, когда 11 стран зафиксировали свои валютные курсы и ведение денежно-кредитной политики было передано Европейскому центральному банку. Тремя годами позже единая валюта вошла в обиход. Через несколько лет в еврозону вошли еще 8 стран.

Второе десятилетие евро в значительной степени было омрачено кризисом. 5 стран были вынуждены искать помощи на фоне возросших спекуляций по поводу выхода из еврозоны. Были приняты чрезвычайные меры, среди которых использование Европейского стабилизационного механизма. А необходимость в банковском союзе возникла для того, чтобы предотвратить повторение кризиса в будущем, когда 7 оставшихся государств ЕС должны присоединиться к еврозоне, как только они будут соответствовать критериям конвергенции.

О каких именно критериях идет речь?

Это конкретные экономические условия и показатели, установленные Маастрихтским договором 1992 года. Мы отправились в Болгарию, чтобы посмотреть, как страна движется к вступлению в еврозону.

Прошлым летом Болгария сделала два больших шага по направлению к еврозоне:

– страна согласилась присоединиться к Европейскому механизму валютных курсов;

– а также к Европейскому банковскому союзу.

Болгарские государственные финансы устойчивы, но некоторые реформы все еще должны быть предприняты, прежде чем София сможет присоединиться к клубу.

Присоединение Болгарии к механизму валютных курсов и банковскому союзу должно произойти к концу года, затем последует обязательный минимальный 2-летний период ожидания, прежде чем болгары смогут отказаться от левов в пользу евро. Но в конечном итоге, левы... евро... что это меняет?

"Это повысит доверие, что, скорее всего, приведет к повышению рейтингов банков, и, таким образом, даст им доступ к более дешевому финансированию. Конечно, тот факт, что Европейский центробанк будет осуществлять надзор за крупнейшими болгарскими банками, придаст уверенности как населению, так и банкам-контрагентам", – заявляет Недельчо Недельчев, глава Первого Инвестиционного Банка_._

Болгария занимает 4-е место среди 28 стран по уровню доверия в ЕС. Однако растущее давление, а также страх перед гиперинфляцией — от которой страна пострадала около 20 лет назад — немного охладили желание болгар ввести евро.

Сегодня 51% жителей страны выступают за то, чтобы отказаться от лева в пользу евро, а 47% считают, что новая валюта только навредит болгарской экономике.

В отличие от цифр по всей еврозоне, где 3 человек из 4 заявляют, что довольны своей валютой.

"Это результат плачевного опыта наших соседей, таких как Греция, Испания, Португалия. Сейчас с проблемами столкнулась Италия. Именно из-за этого болгары так насторожены", – объясняет Цветан Семеонов, президент Торгово-промышленной палаты Болгарии.

Присоединение к еврозоне поможет экспорту, болгары уже привыкли к евро за рубежом и даже в своей собственной стране. Но они обеспокоены потенциальным повышением цен во время перехода.

"Большинство независимых профсоюзов обеспокоены резким ростом цен в связи с переходом на евро при заработной плате, которая останется на прежнем уровне. Но я думаю, так не случится. Уровень инфляции в стране стабилен, то же касается финансов и банковского сектора. Нет никаких экономических препятствий", – заявил Любослав Костов, экономический аналитик, Конфедерация независимых торговых профсоюзов Болгарии.

Чтобы обсудить прошлое и будущее единой валюты мы приехали в Европейский парламент в Страсбурге, где поговорили с министром финансов Португалии Мариу Сентену, который больше года возглавляет Еврогруппу.

Насколько важную роль выполняет евро для интеграционного процесса в Евросоюзе?

Мариу Сентену, глава Еврогруппы, министр финансов Португалии:

– Это больше, чем просто валюта. Это часть сущности сегодняшней Европы. Евро принес стабильность на наш валютный рынок, рост за последние 5 лет. Это очень важная часть нашего проекта.

С одной стороны, мы можем сказать, что евро уже 20 лет, а с другой - всего 20 лет.

– Как валюта евро – еще младенец. 20 лет - очень короткий срок для такой важной структуры. Как и большинство вещей, созданных человеком, евро изначально имел ряд недостатков, но со времен кризиса мы смогли довольно сильно его укрепить. Сегодня мы сталкиваемся с циклическими колебаниями наших экономик при гораздо более сильной валюте.

Давайте немного углубимся в реформы. Какие изменения вы считаете самыми необходимыми для стабильности и процветания евро?

– Основных реформ две в рамках непрерывного процесса.

Первая касается бюджета еврозоны и Европейской системы страхования вкладов - одной из опор банковского союза. И есть другая вещь, которую мы не можем остановить - это процесс снижения риска. В странах еврозоны этот риск намного меньше как в банковском и финансовом секторах, так и с точки зрения бюджетного положения наших государств-членов.

Евро исполняется 20 лет. Давайте посмотрим в будущее, что ожидает эту валюту в ближайшие 2 десятилетия?

– Я вижу ее более зрелой и с более сильной структурой и дальнейшей интеграцией.

Мы попросили вас принести на интервью что-то, что ассоциирует 20-ю годовщину создания евро. Что же это?

– Это мяч для игры в регби. Его не так просто удержать, примерно так же как и евро. Но сама валюта как и команда этого вида спорта должна идти вперед, соблюдая честную игру и учитывая всех игроков. В регби очень сложно играть, когда на поле на одного участника меньше.