"США поддержат народ Венесуэлы"

В своём стремлении к свободе венесуэльский народ может рассчитывать на поддержку США. Такое обещание дал американский президент в ходе выступления с посланием к Конгрессу.

"Две недели назад Соединённые Штаты официально признали законное правительство Венесуэлы и её нового временного президента Хуана Гуайдо. Мы поддерживаем венесуэльский народ в его благородном стремлении к свободе и осуждаем жестокость режима Мадуро, чья социалистическая политика превратила Венесуэлу из самой богатой в Южной Америке в страну, в которой царят нищета и отчаяние", - сказал он.

Николас Мадуро, в свою очередь, посоветовал оппоненту "заняться проблемами своего государства", а не "вмешиваться в дела Боливарианской республики".

"Как объяснить одержимость Дональда Трампа Венесуэлой? У вас есть рациональное объяснение? Разве это нормально? Знаете ли вы, в чём дело (почему Дональд Трамп продолжает говорить о Венесуэле)? Всё дело в венесуэльской нефти и в том, что он уже отчаялся в своих попытках украсть её у нас", - заявил венесуэльский лидер журналистам.

Мадуро, который уже разорвал дипломатические отношения с США, грозит тем же странам, признавшим оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.