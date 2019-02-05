Международная поддержка лидера венесуэльской оппозиции растет

Члены Группы Лимы, куда входит большинство крупных стран Америки, накануне выступили за мирную передачу власти в Венесуэле. 11 участников этого объединения, за исключением Мексики, Гайаны и Сент-Люсии, кроме того, обратились к армии признать Хуана Гуайдо врио президента. За последние сутки в этом качестве лидер оппозиции был признан Францией, Испанией и рядом других европейских стран.

Тема протестов в Венесуэле заняла значительное место во время пресс-конференции участников заседания группы Лимы Фото Рейтер

В ответ на это Хуан Гуайдо заявил, что "признание Францией и 20 другими странами - это признание наших общих усилий, признание права венесуэльского народа на борьбу, на демократию, на свободную жизнь в свободной и процветающей Венесуэле".

Первым после истечения срока ультиматума, который был объявлен Мадуро со стороны государств объединенной Европы, Гуайдо в качестве врио президента признало испанское правительство. Италия позднее заявила, что у ее кабинета министров на сей счет имеется особое мнение.

Председатель Европарламента Антонио Таяни выразил озабоченность сложившейся ситуацией: "Мы вновь призываем официальный Рим изменить свою позицию и прекратить поддержку жестокого диктатора Мадуро. Говоря это, я выражаю консенсус депутатов Европарламента, а не свое персональное мнение".

Представители стран Группы Лимы, собравшиеся в Оттаве, обсуждали также гуманитарную помощь венесуэльцам. Канада уже объявила о выделении крупной суммы на эти цели.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо: "С нашей стороны мы готовы дать 53 миллиона долларов, которые должны пойти на обеспечение всем необходимым наиболее нуждающихся в помощи венесуэльцев, включая и тех, кто убежал из страны".

Выступает Джастин Трюдо Фото Рейтер

Мадуро в ответ заявил, что это все "фальшивые обещания", и что народ Венесуэлы - не попрошайки, люди справятся с трудностями без этого "дешевого шоу олигархии", подчеркнул он: "У Венесуэлы есть право на то, чтобы жить в мире, чтобы развивать свою экономику, следовать своей политической модели и быть упорной в достижении поставленных целей. Мы отвечаем на все прозвучавшие угрозы призывом к международной солидарности".

В прошедшем году, по официальным оценкам, только инфляция в Венесуэле составила почти 2 млн процентов, а Федерация торгово-промышленных палат и ассоциаций страны сочла минувший год "худшим в истории всех сфер производства".