ЧМ в Оре: Парис взял золото в супергиганте

На чемпионате мира в шведском Оре итальянец Доминик Парис одержал победу в супергиганте. На прохождение трассы Парису потребовалась 1.24,20.

Гонка была напряженной, с высокой плотностью результатов. Почти треть участников из первой тридцатки не доехали до финиша. Не было разыграно ни одной бронзовой медали. Серебро разделили два спортсмена, показавших одинаковое время - француз Жоан Кларэ и австриец Винсент Крихмайр. Оба уступили победителю 0,09 секунды.

Четвертым финишировал итальянец Кристоф Иннерхофер. Олимпийский чемпион-2010 в супергиганте и 5-кратный чемпион мира в других дисциплинах норвежец Аксель Лунд Свиндаль стал лишь 16-м. Лучшим из россиян стал Иван кузнецов - 31 место. Чемпионат мира в Оре завершится 17 февраля.