Краткий курс истории евро как валюты

1 января 2019 года исполнилось 20 лет с момента введения единой европейской валюты для безналичных расчетов. В 2002 году евро вошло в наличное обращение.

В основе символа обозначения евро (€) послужила греческая буква "эпсилон", а две параллельные линии – стабильность валюты.

История создания

Создание экономического и валютного союза было предложено еще в конце 1960-х годов. Основными аргументами в пользу его принятия были повышение экономической стабильности и облегчение торговли между странами.

Евро начал свою историю в 1999 году, когда 11 стран (Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Испания) зафиксировали свои курсы обмена и создали новую валюту, денежно-кредитная политика которой перешла к Европейскому центральному банку.

В начале евро был "невидимой валютой" и использовался только в бухгалтерских целях. Через три года в евро официально вступил в обращение, при этом национальные валюты постепенно изымались.

За эти годы к клубу присоединились еще 8 стран (Кипр, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Мальта, Словакия, Словения)

Первые 10 лет существования евро ознаменовались установлением и расширением валюты. Второе десятилетие было в значительной степени омрачено кризисом.

Пять стран еврозоны (Ирландия, Испания, Португалия, Кипр и Греция) были вынуждены обратиться за помощью из-за финансового кризиса и последующего кризиса суверенного долга на фоне возросших спекуляций по поводу выхода из еврозоны.

Были приняты чрезвычайные меры, включая создание Европейского механизма стабильности - финансового учреждения, призванного оказывать помощь странам еврозоны, находящимся в тяжелом финансовом положении.

Необходимость в банковском союзе возникла для того, чтобы предотвратить повторение финансового кризиса в будущем, когда 7 оставшихся государств ЕС должны будут присоединиться к еврозоне (Венгрия, Польша, Румыния, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Болгария), как только они будут соответствовать критериям конвергенции.