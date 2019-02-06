Ципрас просит возобновить работу православной семинарии в Стамбуле

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе своего визита в Турцию выразил надежду, что будет вновь открыта Халкинская богословская школа, расположенная в Стамбуле.

В среду он побывал на экскурсии по зданию этой недействующей православной духовной семинарии. Она была закрыта в 1971 году после вступления в силу в Турции запрета на работу частных религиозных университетов.

Вопрос о возобновлении работы школы Ципрас поднимал накануне на своей встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, в свою очередь, ранее заявлял о такой возможности в случае ответных мер со стороны Греции. Эрдоган связал эту тему с облегчением работы муфтиев в граничащих с Турцией районах Греции, где проживает туркоязычное мусульманское меньшинство.

Алексис Ципрас посетил также знаменитый стамбульский собор Святой Софии, который 1935 году стал музеем.