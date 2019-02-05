Пожар в Париже: подозревают поджог

По меньшей мере восемь человек стали жертвами крупного пожара на окраине Парижа, пострадавших более 30-ти.

Огонь в девятиэтажном здании неподалёку от Булонского леса вспыхнул в час ночи. Из-за П-образной формы , построенного полвека назад, пожарные не смогли развернуть автолестницу, могли использовать только переносные стремянки и веревки, но и таким образом они спасли более 50 человек.

«Я слышал, как кричали люди, которые не могли выбраться и ждали помощи на балконах. Повсюду был запах гари и дыма», — рассказывает очевидец.

Reuters

Тушение продолжалось более пяти часов, верхние этажи здания выгорели полностью. Среди пострадавших — восемь пожарных. Следствие считает рабочей версией умышленный поджог.

Реми Эйц, прокурор Парижа:

«Сейчас, согласно информации, которая у нас есть, мы рассматриваем преступную подоплёку. Арестована женщина, которая жила в этом доме. Её задержали ночью недалеко от горевшего здания, она остаётся под арестом».

Парижские СМИ сообщают, что у женщины были проблемы психиатрического характера и, по некоторым данным, в момент ареста она была пьяна.

Были эвакуированы жители двух соседних домов. Следователи продолжают работать на месте трагедии.