Пожар в Париже стал крупнейшим за последние 13 лет

Париж скорбит по погибшим в результате пожара, который стал для французской столицы крупнейшим в по числу жертв с 2005 г. Подтверждена гибель десяти человек, ещё более 30 пострадали.

Очевидцы рассказывают, что огонь быстро распространялся по перекрытиям восьмиэтажного дома, застав его жильцов врасплох:

_— С самого начала люди кричали, люди были уже на крыше, пытались слезть с крыши по парапетам, висели на балконах.

_

_— Я увидел, что приехало много пожарных. Они бегали во все стороны, командами по четыре человека, заходили в здание и, видимо, часто сменяли друг друга. Они не задерживались недолго, но когда они выходили, зрелище было не из приятных: они были совершенно черными.

_

Мэр Парижа Анн Идальго написала в своём твиттере, что с утра город погрузился в траур. Заседание Национального собрания началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре. Слова соболезнования опубликованы в твиттере президента Эммануэля Макрона. Он поблагодарил пожарных, чьё мужество, как отметил глава государства, позволило спасти много жизней.

О том, насколько важную работу проделали пожарные по спасению людей, говорил в своём выступлении и глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Я хотел бы поблагодарить пожарных Парижа за мобилизацию: почти 250 сотрудников немедленно прибыли на место ЧП и за ночь спасли более 50 человек действительно в исключительных условиях, проходя этаж за этажом. Кристоф Кастанер глава МВД Франции

В прокуратуре Парижа говорят, что причиной пожара вероятнее всего стал поджог, и отмечают, что в районе ЧП той же ночью при попытке поджечь автомобиль задержали женщину в состоянии алкогольного опьянения.