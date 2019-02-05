Пожар в Париже стал крупнейшим за последние 13 лет

Париж скорбит по погибшим в результате пожара, который стал для французской столицы крупнейшим в по числу жертв с 2005 г. Подтверждена гибель десяти человек, ещё более 30 пострадали.
Очевидцы рассказывают, что огонь быстро распространялся по перекрытиям восьмиэтажного дома, застав его жильцов врасплох:
_— С самого начала люди кричали, люди были уже на крыше, пытались слезть с крыши по парапетам, висели на балконах.
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_— Я увидел, что приехало много пожарных. Они бегали во все стороны, командами по четыре человека, заходили в здание и, видимо, часто сменяли друг друга. Они не задерживались недолго, но когда они выходили, зрелище было не из приятных: они были совершенно черными.
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Мэр Парижа Анн Идальго написала в своём твиттере, что с утра город погрузился в траур. Заседание Национального собрания началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре. Слова соболезнования опубликованы в твиттере президента Эммануэля Макрона. Он поблагодарил пожарных, чьё мужество, как отметил глава государства, позволило спасти много жизней.
О том, насколько важную работу проделали пожарные по спасению людей, говорил в своём выступлении и глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
В прокуратуре Парижа говорят, что причиной пожара вероятнее всего стал поджог, и отмечают, что в районе ЧП той же ночью при попытке поджечь автомобиль задержали женщину в состоянии алкогольного опьянения.