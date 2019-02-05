В Аргентине представлен скелет нового динозавра

В Аргентине в выставочном центре Буэнос-Айреса была представлена часть скелета нового вида динозавров - зауроподов Bajadasaurus Pronuspinax, останки которого были найдены в Патагонии в 2013 году. Его отличительная черта - необычайно длинные шипы, выступающие из спины и шеи. Зауроподы - группа четвероногих растительноядных динозавров, живших с юрского по меловой период.

Пабло Галлина, сотрудник CONICET: "Ему 140 миллионов лет, и это очень интересно, потому что мы можем рассмотреть малоизвестную нам часть эволюции истории динозавров. Слои такого возраста, породы давности 140 миллионов лет редко встречаются в мире, и это своеобразное окно, через которое мы можем увидеть и узнать немного больше о фауне динозавров - в данном случае из Неукена. Благодаря ему мы больше узнаем о динозаврах вообще".

По словам специалистов, длинные и невероятно острые шипы, расположенные на шее и спине этого динозавра, должно быть, развились, чтобы он мог сопротивляться и обороняться от хищников. К тому же они были покрыты кератиновой оболочкой, похожей на ту, которая присутствует в рогах многих современных млекопитающих.