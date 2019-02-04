«Скучнейший матч — скучнейший концерт»

Скучнейший матч — скучнейшее шоу: так пользователи соцсетей отреагировали на концерт в перерыве Супербоула.

Это традиционно одно из самых дорогих мероприятий американского шоу-бизнеса — благодаря колоссальной телеаудитории матча. Однако в этом году многие исполнители и коллективы попросту отказались выступать в Атланте. Причиной стал скандал вокруг темнокожего футболиста Колина Каперника, чьё поведение возмутило президента Трампа, и шоу-бизнес разделился на сторонников и противников президента.

В итоге хедлайнером стал Адам Левин со своей группой Maroon 5. Зрители сочли самой интересной частью выступления принт на майке певца: в соцсетях выкладывали фото диванных подушек и кухонных занавесок с таким же паттерном.

В итоге певец майку снял, обнажив торс, что часто делает на концертах. Однако выяснилось, что любителей такого зрелища среди футбольных болельщиков гораздо меньше, чем среди фанатов Левина.

Обнажение певца многие сравнили с обнажением груди Джанет Джексон на том же Супербоуле 15 лет назад. Певице секундные «неполадки с гардеробом» едва не стоили карьеры, а Левин спел в таком виде целую песню.