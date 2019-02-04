Супербоул: шестая победа "Нью-Ингленд Пэтриотс"

В финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги клуб "Нью-Ингленд Пэтриотс" одержал победу над "Лос-Анджелес Рэмс" и в шестой раз выиграл Супербоул. Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (штат Джорджия) и завершилась со счетом 13:3.

Команды ушли на перерыв при счете 3:0 в пользу "Пэтриотс", такая результативность за первую половину встречи была ниже только в финальном матче в 1975 году.

В третьей четверти "Рэмс" сравняли счет — кикер "Рэмс" Грег Сэурлей забил филд-гол. В заключительном отрезке игры "Нью-Ингленд" вышел вперед благодаря тачдауну квотребека Сони Мичела, а также экстра-пойнту кикера Стивена Гостковски, который стал самым результативным игроком — на его счету два филд-гола и один экстра-пойнт.

Клуб из Бостона "Нью-Ингленд" повторил рекорд "Питтсбург Стилерз" по числу побед в главном матче сезона.