Ryanair: убытки и реструктуризация

Крупнейший лоукостер Европы объявил об убытках и планах реструктуризации. Квартальные потери Ryanair составили почти 20 млн евро — впервые с 2014 года. Фактически число пассажиров и прибыль продолжают расти, но ещё больше выросли расходы на горючее и обслуживание. Средняя стоимость билета упала ниже 30 евро. Ранее ирландская авиакомпания скорректировала — в сторону уменьшения — прогноз прибыли на этот год.

Продолжают падение и акции. На это влияет и неопределённость вокруг «брексита», и массовые забастовки сотрудников, которые потярсли компанию в минувшем году.

На этом фоне руководство авиаперевозчика планирует реструктуризацию: выделение нескольких компаний со своим менеджментом, которые войдут в единый холдинг. Его возглавит нынешний генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.