Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

Забастовки Ryanair отменены

 Комментарии
 Андрей Бекетов 
Забастовки Ryanair отменены
Размер текста Aa Aa

Экипажи авиакомпании Ryanair договорились с профсоюзами об улучшении условий труда. Как следствие, отменены забастовки испанских бортпроводников, намечавшиеся на четверг и воскресенье.

В прошлом году из-за таких стачек в Европе были отменены сотни рейсов ирландского лоукостера. Он впервые признал профсоюзы в 2017 году.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram и в соцсети "Одноклассники".