Забастовки Ryanair отменены

Экипажи авиакомпании Ryanair договорились с профсоюзами об улучшении условий труда. Как следствие, отменены забастовки испанских бортпроводников, намечавшиеся на четверг и воскресенье.

В прошлом году из-за таких стачек в Европе были отменены сотни рейсов ирландского лоукостера. Он впервые признал профсоюзы в 2017 году.