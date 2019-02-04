Николас Мадуро отвергает ультиматум стран-членов Евросоюза

Правительство Испании и его глава Педро Санчес - первыми из стран-членов ЕС признали в качестве легитимного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Накануне Николас Мадуро отверг ультиматум ряда стран-членов ЕС, потребовавших 26 января объявления новых президентских выборов в Венесуэле в 8-дневный срок и проинформировал, что его сторонники "уже вооружаются".

"Как говорится в старой поговорке, если хочешь мира, готовься к войне. Я бы ее перефразировал - "Если хочешь мира, готовься к тому, что его придется защищать, этим-то мы сейчас и занимаемся. Мы хотим защитить наше право жить в мире", - подчеркнул Николас Мадуро.

Срок выдвинутого ультиматума истек накануне. Волнения в Венесуэле продолжаются с января, с момента, когда Мадуро был вторично возведен на пост президента страны.

Николас Мадуро посещает армейские казармы Фото Рейтер

Полторы недели назад председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента и принес присягу. Вслед за этим он объявил о возможной амнистии для тех, кто передейдет на его сторону.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо на манифестации протеста Фото Рейтер

Помощник Трампа по национальной безопасности заявил Джон Болтон , что по просьбе врио президента Венесуэлы Гуайдо планы подготовки доставки гуманитарной помощи в страны были ускорены.

Согласно действующей венесуэльской конституции, следующие выборы главы государства должны быть проведены в 2025 году.