Срочная новость

Срочная новость

Венесуэла

Мадуро предложил переизбрать парламент

 Комментарии
 Марфа Васильева 
Мадуро предложил переизбрать парламент
Размер текста Aa Aa

Действующий президент Венесуэлы проигнорировал ультиматум шести европейских стран, срок действия которого истекает в воскресенье. Появившийся на публике впервые за последние полгода, Николас Мадуро - вместо требуемых Европой досрочных президентских выборов - выдвинул идею провести выборы в Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией. Срок полномочий действующей Национальной ассамблеи истекает в начале января 2021 года.

"Соответствующее предложение сейчас находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы, которая обладает всеми полномочиями для созыва парламентских выборов в этом году, - заявил он в частности. - Я согласен с тем, что мы должны легитимизировать законодательную власть в стране и провести свободные выборы"!

В манифестации в поддержку Мадуро в центре Каракаса приняли участие десятки тысяч человек, как и с другой стороны. Но более точных цифр ни одна из сторон не представили.

Обращаясь к США, которые первыми признали Гуайдо и.о. президента, Мадуро заявил: "Янки, пора оставить интервенционизм и империализм! Хватит призывать к войне и поддерживать переворот, который уже провалился!"

В день 20-летия начала "боливарианской революции" после прихода к власти Уго Чавеса, Мадуро подтвердил, что готов "в любой момент начать диалог со своими политическими

противниками". Ранее президент Мексики заявил, что его страна может стать местом проведения переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, если стороны согласятся с таким предложением.