"Эмильяно Сала гордился бы нами" - заявил тренер "Кардиффа" Нил Уорнок после того, как клуб на своем поле одержал победу над "Борнмутом" со счетом 2:0.

Субботний матч чемпионата Англии начался с минуты молчания в память о погибшем 28-летнем аргентинском футболисте. Эту игру члены команды, руководство клуба и болельщики посвятили Сале и пропавшему с ним пилоту Дэйву Ибботсону.

Выступавший ранее за французский клуб "Нант" Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" 19 января, его новый контракт был заключен на три с половиной года. Вечером 21 января самолет, на борту которого Сала направлялся в новый клуб, вылетел из аэропорта Нанта в столицу Уэльса, но затем пропал с экранов радаров в районе Нормандских островов.

Спустя сутки полиция Гернси сообщила, что в районе предполагаемого крушения были обнаружены плавающие в воде объекты неустановленного происхождения. 24 января власти Нормандских островов объявили о завершении поисковой операции из-за отсутствия результатов.

В прошлую среду специалисты по расследованию авиационных происшествий Великобритании сообщили об обнаружении во Франции фрагментов с пропавшего самолета. Информацию им передали французские следователи. Фрагменты подушки авиакресла были найдены на пляже залива Сен-Мало на полуострове Котантен 28 января. Позднее в том же районе была обнаружена вторая подушка.