Nissan отказался собирать X-Trail в Великобритании из-за "брексита"

«Ниссан» заявил об отказе от производства нового поколения своих кроссоверов X-Trail в Великобритании. Собирать автомобили этой модели для европейского рынка будут вероятнее всего в Японии, вопреки планам, представленным ещё в 2016-м.

В заявлении компании сказано, что перенос производства стал вынужденной реакцией на ситуацию вокруг выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. С пониманием к этой позиции отнеслись в партии Лейбористов, которая критикует подходы правительства к «брекситу». Избранная от округа, где находится британский завод «Ниссана», член Палаты общин Джулия Элиот назвала эти новости «разрушительными для города и для всего региона»:

_«Любое сокращение производства ведёт к нестабильности на предприятии, но я не удивлена. [...] Справедливо ли винить “Nissan”? Вы знаете, что мы готовы покинуть ЕС в течение нескольких недель, но нет никакой уверенности в том, на каких условиях будет вестись торговля. Бизнес не может жить в такой неопределенности».

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В Сандерленде, где находится британский завод «Ниссана», за выход из ЕС проголосовал 61 процент избирателей. На предприятии работают более семи тысяч человек и ежегодно производятся около полумиллиона автомобилей, большинство из которых продают в страны Евросоюза.