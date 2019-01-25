"Брексит": что будет с лекарствами?

На пороге "брексита" фармацевтическая группа Novartis призвала правительство Великобритании принять срочные меры по защите будущих поставок лекарств в Соединенное Королевство. Выход Великобритании из Европейского Союза запланирован на 29 марта. Между тем некоторые аптеки и фармацевты уже испытывают трудности с целым рядом препаратов.

Грэм Филиппс, фармацевт: "На сегодняшний день у нас в списке лекарств, которые мы не можем получить 84 наименования. А будет - 200. Речь идет о дженериках, не фирменных средствах, но с аналогичной им активной субстанцией. Я так понимаю, что трудности будут с определенным типом лекарств. В ряде случаев нам придется предлагать пациенту фирменные препараты. Надеюсь, нам удастся их получить. Но эти лекарства могут быть раз в десять дороже".

Власти утверждают, что здоровье граждан и их обеспечение лекарственными средствами является приоритетом правительства и заверяют, что ситуация находится под контролем. Однако простых британцев, судя по всему это не слишком успокаивает и они готовятся к худшему. Жители королевства закупают