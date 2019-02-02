Банк спермы как средство спасения

Банк спермы африканских пингвинов - единственный способ защитить вид от вымирания. В этом убеждена группа ученых расположенного в Кейптауне Фонда по сохранению морских птиц (SANCCOB). Популяция африканских пингвинов в начале ХХ века доходила до миллиона особей, но в 2010 году их осталось лишь 55 тысяч.

"Популяция достигла столь низкого уровня, - говорит Катта Людинья, руководитель проекта SANCCOB, - что необходимо предусмотреть все на случай непредвиденных обстоятельств, банк спермы - лишь одно из средств спасения. Мы, конечно, надеемся, что дело не дойдет до искусственного воспроизведения пингвинов, но динамика оптимизма не внушает"...

Первыми донорами нового банка станут африканские пингвины Агапе и Айба. Их выбрали потому, что они привыкли к людям, что облегчит сбор материала. Отныне их брачное поведение и репродуктивная биология будут тщательно изучаться, чтобы в будущем разработать метод экстракорпорального оплодотворения.