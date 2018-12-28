Африканских пингвинов поселили в Риме

На новом месте пингвинов принимают по высшему разряду, их площадка обитания организована с учетом природных потребностей этого вида.

В римском зоопарке "Биопарко" приняли 18 африканских пингвинов : группа редких морских птиц приехала в Вечный город из зоопарков Турина и Бристоля.

Пингвинов перевезли в улучшенные условия по линии Европейской программы по охране исчезающих видов. Ее координаторы следят за тем, чтобы создать своим подопечным оптимальные условия для размножения. В надежде на потомство в Рим привезли 9 самок и 9 самцов.

Африканских пингвинов также называют черноногими, очковыми и ослиными; последнее название птицы получили из-за сходства их крика с криком осла.... Ареал обитания пингвинов включает южное побережье Африки. Они - частая мишень охотников, которые добывают жир и пух. В итоге в мире осталось не более 140 тысяч таких особей.