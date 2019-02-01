Во Франции подорожали "Кока-кола" и "Нутелла"

Ожидаемо и неприятно. Французы, отправившиеся в пятницу в супермаркеты, обнаружили, что обычные для них покупки обойдутся дороже. С первого февраля во Франции вступил в силу закон о повышении цен на целый ряд продовольственных товаров, в том числе известных брендов.

Подорожала "Кока-кола", шоколадная паста "Нутелла", камамбер "Президент". В среднем цены возросли на шесть с половиной процентов. Для тех, кто считает каждый евроцент это немало.

Кроме того, правительство ограничило размер скидок 34 процентами.

Власти заявляют, что изменения в ценовой политике сделаны для ведения честной конкуренции на рынке и в интересах французских фермеров. Правительство считает, что таким образом удастся смягчить довольно агрессивную ценовую конкуренцию ритейлеров, и существенно облегчить жизнь предприятиям производителям сельскохозяйственной продукции.

Фермеры давно жалуются на убытки, которые они терпят из-за крупных ритейлеров. Стараясь поддерживать конкурентные цены, супермаркеты покупали сельхозпродукцию практически за бесценок.