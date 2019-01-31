Эфиопия переживает сильнейший внутренний миграционный кризис

Демократические реформы, проводимые новым премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, потрясли политическую и экономическую жизнь страны, что привело к межэтническим конфликтам.

В результате почти 3 млн человек стали вынужденными переселенцами. Две части из них бежали от конфликтов, другие - от засухи и наводнений.

Около 8 млн нуждаются в экстренной продовольственной помощи.

Колоджи - крупнейший лагерь для внутренне перемещенных лиц в регионе Сомали на востоке Эфиопии. Тут проживают 80 000 человек, в основном принадлежащих к сомалийской этнической общине и прибывших из соседнего эфиопского региона Оромия. Новые семьи приезжают почти каждый день, но многие из них живут здесь уже больше года.

"Я приехала сюда больше года назад. В Оромии я продавала одежду и еду, у меня было два магазина. Приехав в лагерь, мы поселились в маленькой хижине. Нам очень тяжело", - говорит Уба Али Ессе (28 лет, 5 детей).

Колоджи остро нуждается в водных ресурсах и канализации. Международная организация по миграции под эгидой ООН, финансируемая Евросоюзом, обеспечила лагерь туалетами и душевыми кабинами и постоянно работает над улучшением в нем санитарно-гигиенических условий.

"Мы обучили правилам гигиены 16 человек из числа переселенцев, которых выбрали сами. Каждый из них передаст эти знания 30 женщинам. После того, как обучение закончится, волонтеры проследят за домом каждой из них", - заявляет Халимо Хассен из Международной организации по миграции.

"Меня научили тщательно мыть руки, особенно перед готовкой. Мыть посуду, есть горячую пищу, а остатки еды накрывать чем-то", - рассказывает Уба.

Эти простые правила могут спасти жизни. Еженедельно сотрудники ООН ходят по домам и проверяют, как полученные знания применяются на практике. Уба показала нам, что теперь научилась хранить питьевую воду в отдельной канистре.

В декабре еврокомиссар по оказанию гуманитарной помощи посетил лагерь Колоджи. Кристос Стилианидес заявил, что на гуманитарные нужды в 2018-2019 было направлено 89 млн евро, большая часть из которых предназначена для удовлетворения потребностей переселенцев, а также для оказания помощи миллиону беженцев и на борьбу со стихийными бедствиями.

"Мы должны сосредоточиться на конкретных проектах. Мы настаиваем на использовании наличных денег и ваучеров, потому что для нас это самый эффективный способ сделать этих людей самостоятельными и вернуть им веру в себя в этих очень трудных условиях. Эфиопия переживает очень глубокие политические изменения, и Европейский Союз пытается поддерживать эти большие реформы в регионе", - заявляет Стилианидес.

В Эфиопии насчитывается 600 учреждений для внутренне перемещенных лиц. Большинство из них - не лагеря. Мы посетили деревню Дедер в регионе Оромия, где проживает 8000 человек, либо смешанных с местным населением, либо проживающих в административных зданиях, которые были освобождены и предоставлены нуждающимся в условиях чрезвычайной ситуации.

ООН каждые два месяца обновляет данные из каждого из таких мест для того, чтобы своевременно узнавать о вновь прибывших переселенцах и их нуждах. В одном из административных зданий 1,5 года назад было расселено 200 семей.

"Число таких как мы растет: за это время родилось 150 детей. Посмотрите, где мы спим. Пол цементный, а у нас нет одежды. Наши потребности растут, но помощь мы получаем очень ограниченную", - жалуется одна из живущих в лагере.

Важная составляющая в работе ООН - ведение статистики по внутренне перемещенным лицам, включающей их возраст, путь передвижения и условия жизни. Сбором информации занимается целая сеть обученных людей, которая затем стекается в общую базу данных.

"В базе хранится информация об основных потребностях перемещенного населения, что облегчает координацию действий НПО и ООН, а также правительства. Это ведет к более эффективному оказанию помощи", - говорит Дарио Поддинь, Международная организация по миграции.

Правительство сотрудничает с международными институтами, которые, тем не менее, просят провести независимую оценку потребностей в уязвимых регионах, чтобы не допустить возвращения людей в небезопасные зоны.