ЕС делает шаг к признанию Гуайдо

Европейский парламент готовится признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

За соответствующий проект резолюции депутаты проголосуют в четверг. Сообщается, что как минимум две ведущие фракции его поддержат.

В тексте говорится, что лидер венесуэльской оппозиции будет "признан законным временным президентом страны до проведения "новых свободных и прозрачных выборов".

Николас Мадуро был избран на этот пост "с нарушениями демократических норм", сказано в документе.

В нём также содержится призыв к странам ЕС оказать Гуайдо всеобщую поддержку.