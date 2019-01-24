Хуан Гуаидо, кто он?

Еще несколько недель назад мало кто о нем слышал, а сегодня его называют новым лидером Венесуэлы Вашингтон и Организация американских государств. Хуан Гуаидо, кто же он? Уроженец штата Варгас. Инженер по образованию. 35 лет. В политику он пришел еще в студенческие годы, когда устраивал протесты против правительства Уго Чавеса. Но заметной фигурой Гуаидо стал совсем недавно - в январе. После того, как были арестованы сразу несколько политиков из его партии "Народная воля", он неожиданно оказался первым на очередь в председатели Национальной ассамблеи. На посту главы парламента, который контролирует оппозиция, он не замедлил назвать президента Николаса Мадуро узурпатором и объявить о нелегитимности его власти. В результате, был временно задержан венесуэльскими спецслужбами. После того, как по стране прокатилась волна антиправительственных манифестаций, а в ходе столкновений с Национальной гвардией погибли свыше 15 человек, Гуаидо объявил о создании переходного правительства и организации свободных выборов, а сам принес присягу в качестве врио президента.



Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram и в соцсети "Одноклассники".