Испанские таксисты не намерены отступать

Мариана садится за руль своего такси, но, как и в последние 8 дней, счетчик выключен. Она присоединилась к протестующим коллегам-таксистам.

Причина тому – частные водители, которые предоставляют услуги по перевозкам пассажиров через такие приложения как Uber или Cabify.

Мариана Валенсия, водитель такси:

"За последние пять лет мои доходы сократились более чем наполовину".

В Мадриде работают 16 тысяч лицензированных водителей и шесть с половиной тысяч частных. Проблему, которую поднимают профессионалы - разное правовое регулирование.

Мариана Валенсия, водитель такси:

"У частных водителей нет регламентации рабочего времени, нет такого количества правил по выбору модели и типа автомобиля. Мы же, профессионалы, имеем право использовать только машины, одобренные городским советом".

В прошлом году Верховный суд Испании ограничил количество выдаваемых лицензий водителям, работающим через интернет-сервисы.

По новым нормам на 30 профессиональных таксистов городские власти должны выдавать одну лицензию для частного водителя, работающего через приложения Uber или Cabify. Однако на практике этот закон не работает, утверждают таксисты.

После манифестации Мариана навещает коллегу, которая накануне попала в больницу. Он и ещё шестеро водителей объявили голодовку 5 дней назад.

Конча Гвардадо, водитель такси:

"Это возможность оказывать давление на местные власти каждый день, чтобы они наконец сделали что-нибудь. Физически, может, мы и слабее, но морально мы сильны как никогда".

Ситуация осложняется ещё и тем, что с начала забастовок количество пользователей, которые загрузили транспортные приложения на свои смартфоны увеличилось на 50%.

Карлос Марласка, Euronews:

"Нет зеленого света в разрешении этой проблемы. И ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Водители настроены серьезно. По информации Euronews, местные власти не смогут выполнить все условия протестующих".