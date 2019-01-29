14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру. Заявление 43-летнего шахматиста было опубликовано на официальном сайте супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, который завершился в воскресенье.

"Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично", - приводит слова Крамника ТАСС.

В 2000 году Крамник стал чемпионом мира по шахматам по версии ПША, победив в Лондоне Гарри Каспарова. В 2006 году он обыграл в объединительном матче болгарина Веселина Топалова и стал 14-м чемпионом мира, однако уже год спустя уступил это звание индийцу Вишванатану Ананду.