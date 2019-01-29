Враждебность политической атмосферы

Европарламент обеспокоен атмосферой ненависти, установившейся в политических кругах ЕС. На заседании в Брюсселе обсуждались случаи словесного и физического насилия в отношении депутатов.

Особенно пострадала Джудит Сарджентини. После того, как эта представительница «зелёных» из Нидерландов осудила нарушения верховенства права в Венгрии, она стала подвергаться всевозможным нападкам, за которыми, по её мнению, стоят власти этой страны:

«Они зашли так далеко, что разместили оскорбительные объявления в газетах и рекламу на телевидении, - сказала Сарджентини. - Венгерское правительство даже стало платить за то, что комментарии обо мне появлялись в твиттерном пространстве Нидерландов и Бельгии».

Но депутаты и сами порой прибегают к непарламентским выражениям и поведению. Брюссельский эксперт по коммуникациями отмечает, что прикрываясь свободой слова, экстремистские силы привнесли много враждебности в политический дискурс:

«Это связано с усилением предвыборной волатильности, - сказал Йона Лефевер. - Партии и кандидаты теперь вынуждены конкурировать друг с другом более жёстко и интенсивно, чтобы удержать свою долю электората».

Политики всё меньше обращаются к обществу через редакции традиционных средств массовой информации, предпочитая мало контролируемый интернет, где вежливость не столь обязательна.

«Платформы социальных сетей становятся очень влиятельными, - продолжал эксперт. - Именно они служат для передачи общественно важных послания, и поэтому несут большую ответственность».

Под грузом такой ответственности Facebook назначил своим посланником в ЕС бывшего британского вице-премьера Ника Клегга для борьбы с распространением дезинформации в преддверии выборов в Европарламент.