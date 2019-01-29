Австралия: лесные пожары и мор рыбы

Более 400 человек эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров, бушующих в австралийском штате Тасмания на одноименном острове к югу от материка.

Погодные условия, не позволяющие пожарным локализовать пламя почти две недели, по данным службы спасения штата, будут ухудшаться. Не контролируемым пока огнем охвачены восемь районов, включая национальный парк Hartz Mountains и лесной заказник Арве Луп.

Местным властям пришлось мобилизовать ветеринаров, поскольку большинство жителей эвакуируются с домашними любимцами. "Что нам остается? Будем жить дальше, стиснув зубы", - говорит одна из тех, кто потерял все.

Засуха, обрушившаяся на юго-восток Австралии, стала причиной массового мора рыбы. Сотни тысяч пресноводных особей всплыли кверху брюхом в реке Дарлинг - притоке Муррея, крупнейшей реки Австралии. Это не первый случай: несколько недель назад здесь же были найдены до миллиона мертвых особей. По мнению ученых, причиной мора мог стать низкий уровень кислорода в воде, а также появление вредных для рыб водорослей. Но местные жители обвиняют в случившемся систематический водозабор и нарушение экологических норм предприятиями.