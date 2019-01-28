Похищенное полотно Куинджи найдено

Подозреваемый в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Речь идет о 31-летнем мужчине, уже попадавшем в поле зрения полиции месяц назад за хранение наркотиков и находившемся под подпиской о невыезде в поселке Заречье Московской области. Своей вины он не признает. Мужчина спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где ее изъяли полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В МВД не исключают, что картину украли на заказ.

Холст Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" был похищен из Третьяковской галереи около 18.15 по московскому времени в воскресенье. Полицию, констатировавшую пропажу, вызвали после того, так как у одной из посетительниц украли в гардеробе шубу.

"Разумеется, это крайне неприятная ситуация для любого руководителя музейного учреждения, - прокомментировал новости директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов. - Безусловно, из этой ситуации будут сделаны все соответствующие выводы: увеличено количество смотрителей в залах, предприняты дополнительные меры по укреплению картин, в ближайшее время все картины будут оснащены электронными датчкими безопасности, как то и должно быть", - прокомментировал директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Выставка "Архип Куинджи" открылась в Третьяковке в начале октября. В Министерстве культуры опровергли данные российских СМИ, согласно которым украденная картина была застрахована только на период перевозки из Русского музея в Петербурге в Третьяковскую галерею и обратно. Ранее сообщалось, что на время выставки были застрахованы всего пять картин, принятые из зарубежных фондов, а именно: "Волга" из Азербайджанского национального музея искусств им.Мустафаева и "Ночь над Днепром", "Дерево", "Березовая роща", "В тумане" из Национального художественного музея Республики Беларусь.