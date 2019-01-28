Минкульт: кражей картины Куинджи обернулась популярность музеев

Громкое похищение картины Куинджи в Москве стало возможным из-за всплеска интереса к выставкам. Так произошедшее объясняют в Третьяковской галерее и Министерстве культуры. Глава министерского департамента музеев Владислав Кононов рассказал, что ведомство готовит рекомендации, чтобы учреждения культуры были лучше подготовлены к возросшему числу посетителей. «Общедоступность множит риски», — заявила директор музея Зельфира Трегулова:

«То, что произошло, вне зависимости от того, к каким результатам придут и следствие, и представители Минкультуры, это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев сегодня, огромного количества людей, которые приходят в наши залы, на наши выставки».

Картину «Ай-Петри. Крым» вынесли из Третьяковской галереи в воскресенье во время работы выставки в присутствии большого количества посетителей. Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что полицейские обнаружили факт хищения практически случайно: они приехали разбираться с жалобой о краже шубы и изучили записи камер видеонаблюдения. Трегулова отметила, что история с шубой отвлекла внимание охраны. Она считает, что «это не совпадение».

О задержании подозреваемого МВД сообщило на следующее утро. 31-летний житель Подмосковья настаивает на своей невиновности, хотя, как говорят в ведомстве, признался, что спрятал картину на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. По версии следствия, мужчина решился на преступление ради денег.