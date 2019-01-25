В Екатеринбурге возрождается уральское искусство резьбы по камню

Частные коллекционеры из Екатеринбурга возрождают уральское искусство резьбы по камню. Семья бизнесменов Шмотьевых собирает коллекцию скульптур из полудрагоценных и поделочных камней, исполненных в так называемой "технике объемной мозаики".

Работы, выполненные в этой технике, отличаются от своих классических собратьев тем, что они сделаны не из монолитных камней, а из их фрагментов. "Самая большая сложность - это комбинация объемной скульптуры, так как каждая деталь разного цвета и это надо учитывать", - рассказал Associated Press арт-директор камнерезной студии "Святогор" Григорий Пономарев.

Для создания скульптур используются такие материалы, как аметист, нефрит, хрусталь, яшма и мрамор. Основные герои - это исторические личности и былинные персонажи. Семья Шмотьевых начала собирать свою коллекцию в 2010 году.

"Этим видом искусства сложно не заниматься, оно заставляет полюбить себя, - сказал куратор семейной коллекции Александр Шмотьев. - Важный момент в том, что это происходит в данный момент и с живыми мастерами. Можно воплотить в жизнь любую идею, в отличие от того, когда покупаешь на рынке антиквариат".

Техника объемной мозаики в Европе насчитывает тысячелетия. Но, по словам историка искусства Людмилы Будриной, главная особенность работ современных уральских мастеров - это их размер. "Подобного масштаба, подобной сложности исполнения больше нигде нет", - сказала она.

На одну скульптуру весом сто килограмм уходит около тонны самоцветного сырья, мастеру необходимо 20-25 лет опыта, чтобы суметь создать работу такой сложности. Будрина отметила, что техника объемной мозаики "переживала свои взлеты и падения", но теперь, благодаря таким коллекционерам, как Шмотьев, она снова популярна.