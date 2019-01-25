15-й трипл-дабл Уэстбрука в сезоне

Трипл-дабл Рассела Уэстбрука, ставший для него уже пятнадцатым в нынешнем сезоне, принес клубу "Оклахома-Сити Тандер" домашнюю победу над "Нью-Орлеан Пеликанс" - 122:116 в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Разыгрывающий защитник хозяев, который был лучшим на площадке, набрал 23 очка, сделал 17 подборов и 16 результативных передач. Еще 23 очка в копилку "Оклахомы" добавил Пол Джордж. Теперь "Тандер" занимает третье место в Западной конференции, "Пеликанс" расположились на 12-й строчке в турнирной таблице.

А вот "Финикс Санс" в матче с "Портленд Трэйл Блэйзерс" родные стены не помогли: победили гости со счетом - 120:106. В их составе блистал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 24 очка. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Финикса" Девин Букер, который принес своей команде 27 очков. Благодаря этой победе "Трэйл Блэйзерс" вышли на четвертое место в Западной конференции, "Санс", потерпевшие шестое подряд поражение в чемпионате, опустились на пятнадцатое.