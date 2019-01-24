Варадкар: "Лондон сам виноват"

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал решение Великобритании выйти из ЕС "актом членовредительства" и настоял на том, что Дублину нужны гарантии отсутствия жесткой границы с Северной Ирландией после "брексита".

Глава МИДа Польши накануне поддержал идею ограничения режима "бэкстоп" 5-летним сроком.

"Дело тут именно в ограничении срока. Ведь жесткая граница может не появиться через 3, 5, 6 или 10 лет, но она же может появиться после. И вот, где мы столкнемся с трудностями. Часто люди, в особенности те, кто поддерживает "брексит" говорят, что они не хотят жесткой ирландской границы, но и режим "бэкстоп" их не устраивает. Но что они могут предложить взамен? Только обещание, что они решат эту проблему в течение 2 лет либо найдут некий другой режим, которого пока не существует", – заявил Варадкар.

Ирландская граница - практически единственная причина спора Лондона и Брюсселя. Режим "бэкстоп" задумывался как обходной вариант жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после "брексита". Тереза Мэй хочет ограничить действие этого режима, Брюссель же не готов на пересмотр сделки.

"Единственный способ, на мой взгляд, избежать жесткой границы в долгосрочной перспективе - это четкое согласование таможенных и рыночных норм. А это противоречит желанию Соединенного Королевства самостоятельно решить эти вопросы. Которые так и остаются их головной болью. Они хотят следовать принципу "и волки сыты, и овцы целы" – вы хотите иметь преимущества пребывания в ЕС – беспрепятственную торговлю, открытые границы – и в то же время иметь независимую торговую политику", – говорит премьер-министр.

По словам премьера, выйдя из ЕС без сделки и с нерешенным вопросом по ирландской границе, Лондон сам себя подставляет

"Мы не должны забывать, что это проблема была создана Великобританией. Я думаю, что это настоящий акт членовредительства, и это их выбор. Но это также создает проблемы для тех, кто не голосовал за "брексит", включая большинство в Северной Ирландии и людей, которых не спросили, тех, кто пострадает от него, например, ирландцы", – заключил политик.