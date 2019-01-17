"Брексит": Мэй готовит "План Б"

Британский парламент 29 января проведет дебаты и голосование по так называемому "Плану Б" по "брекситу", который правительство должно представить к следующему понедельнику. В минувший вторник Палата общин отвергла проект соглашения Лондона с Брюсселем. Но в среду кабинет Мэй выиграл голосование о доверии. Премьер призвала политические силы страны к объединению для реализации "брексита" и начала консультации с лидерами партий. Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин выставил условия для таких переговоров.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии: "Я снова говорю премьер-министру: я вполне готов к разговору. Но правительство должно исключить раз и навсегда перспективу катастрофы в виде выхода из ЕС без соглашения, с тем, чтобы мы могли говорить о наших будущих планах и отношениях с Европой". И это отправная точка для любых переговоров по "брекситу". Я призываю премьера подтвердить прямо сейчас, что кабинет не будет строить свой расчет на выходе из ЕС без соглашения".

В Европейском Союзе с тревогой наблюдают политическую битву, идущую за Ла-Маншем. "День Д" неумолимо приближается: выход Соединенного Королевства из ЕС должен состояться 29 марта. Между тем главный переговорщик от Брюсселя Мишель Барнье указал, что сообщество может проявить гибкость. Речь прежде всего идет об ирландской границе. "Великобритания сама загнала себя в жесткие рамки... Но, если Соединенное Королевство решит пойти на уступки по условиям "брексита", ЕС незамедлительно пойдет на ответные шаги", - сказал, в частности Барнье.

На фоне существующей неопределенности в европейской прессе муссируется тема возможного проведения повторного референдума по "брекситу". В Великобритании, по данным последних опросов общественного мнения, в случае голосования, 56% граждан высказались бы за то, чтобы Соединенное Королевство осталось в Европейском Союзе.