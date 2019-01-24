Московиси: "национализм - это война"

Совсем скоро состоятся выборы в Европарламент. В кулуарах ВЭФ-2019 о предстоящем голосовании журналист Euronews побеседовал с еврокомиссаром по финансовым и экономическим вопросам Пьером Московиси.

"Второе по важности событие 2019 года после «брексита» - это европейские выборы, которые пройдут 26 мая. Нельзя недооценивать и наоборот - преувеличивать - угрозу популизма. Популисты будут атаковать Европейский Союз и европейский проект. Мы видим, что есть теория, согласно которой они могут выстроить нечто абсолютно новое. Но они проиграют, поскольку у них нет политического потенциала. Пропорциональная избирательная система не позволяет им рассчитывать на большинство" - уверен наш собеседник.

"Однако популисты могут упрочить позиции. Тогда парламентскому большинству грозит фрагментация, работать будет трудно, - продолжает он. - Таковы ставки. Думаю, очки наберут те, кто рассматривает Европу не как проблему, а как возможность её разрешить, и для кого национализм – не метод. Бывший президент Франции Франсуа Миттеран как-то сказал: «национализм - это война». Так было в прошлом, так может стать и в будущем".