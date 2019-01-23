Россия показала «спорную» ракету

Российские военные показали новую ракету, которую в США назвали причиной своего выхода из ДРСМД. Журналистам и военным атташе представили транспортно-пусковой контейнер с пояснениями и автомобиль-пусковую установку.

В Москве назвали это шагом «добровольной транспарентности». По словам российских военных, дальность новой ракеты даже уменьшилась по сравнению с предыдущим образцом. А длина возросла за счёт новой боеголовки и новой системы управления — иначе их не получилось бы уместить в ракету, «предки» которой предназначались для запуска из торпедных аппаратов подводных лодок и потому калибр жёстко ограничен.

Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ:

«Рассчитываем, что предоставленные нами объективные технические данные и высказанные аргументы подвигнут к активизации те мыслительные процессы в США, которые могут позволить дать ещё один шанс диалогу в целях сохранения ДРСМД».

Ракету из контейнера — во всяком случая для журналистов — не достали. В Москве подчёркивают, что Договор не обязывает Россию проводить подобные демонстрации вообще.

Reuters

А главный вопрос к 9М729 — как раз возросшая длина. В США утверждают, что это за счёт дополнительного топлива, что и даёт новой ракете дальность, нарушающую договор. В российской открытой печати отмечалось, что это может быть сверхзвуковая ступень, дающая скорость, а не дальность.

Галина Полонская, Euronews:

«Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сегодня заявил, что Россия отказывается слушать ультиматумы США и уничтожать эту крылатую ракету, из за которой США грозят выйти из ДРСМД, не собирается».