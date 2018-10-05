США и РФ в новой ракетной гонке

США и их союзники вновь обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Он запрещает размещать в Европе такое оружие. По сведениям НАТО, Россия произвела и подготовила к передислокации новую ракетный комплекс наземного базирования, который называется 9М729, SSC-8 или "Новатор".

Об этом изделии рассказал нам в штаб-квартире НАТО независимый российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр.

Фельгенгауэр: Довольно давно разрабатывается, (наверное, даже исходно), вариант пусковой установки для «Искандера». Но вместо баллистических ракет — крылатые, так называемые «Искандер-К» (крылатые). Главный вопрос сейчас, какая дальность.

Россия утверждает, что да, есть крылатые ракеты для «Искандера». Их там на установке помещается больше, но дальность у них тоже 500 километров, типа как вот по договору положено.

В то же время американская разведка говорит, что нет, есть более длинный вариант этой же ракеты.

Вообще-то это не ракета. Это самолёт. То есть запускается вначале небольшой твердотопливный разгонный блок, а потом это выпускает крылья и летит как самоуправляемый самолётик с реактивным двигателем — высокой энергии и маленького ресурса, потому что летит один раз, и всё.

Евроньюс: А боевая часть?

Фельгенгауэр: А боевая часть может быть самая разная, в том числе ядерная, а может быть и неядерная — какую поставят. Посколько это самолёт, а не ракета, то дальность определяется эффективностью двигателей и сколько на борту горючего: сделаешь чуть-чуть побольше баки — она полетит подольше.

По сути, это та же крылатая ракета, что и ракета-самолётик «Калибр», у которого дальность до 2-3 тысяч километров — так утверждают американцы. Наши говорят, что нет. Проверить сложно, потому что здесь меняется. Американцы говорят, что по их данным, есть варианты с немного удлинённым кузовом у пусковой установки «Искандера», и становится побольше крылатая ракета с большей, соответственно, дальностью.

Евроньюс: Всё это наземного базирования?

Евроньюс: Те же самые ракеты «Искандер», размещённые на кораблях, на подводных лодках или крылатые ракеты, размещённые на самолётах — они законные, абсолютно. А вот размещённые на грузовике — незаконные по договору РСМД.

Фельгенгауэр: В чём смысл размещать те же самые ракеты, но на грузовике?

Фельгенгауэр: Это намного дешевле, чем на самолёте, корабле или подводной лодке, и они потом менее заметны — они ведь маневрируют. Найти корабль в море проще, чем грузовик, который может спрятаться под мостом или ещё где. Поэтому имеет смысл. Утверждается, что это нарушение договора РСМД.

В ответ российские официальные лица заявляют, что вы сами нарушаете договор, а мы вынуждены отвечать. Основное, по сути, это то, что на румынской базе ПРО, в тех же шахтах, могут размещаться крылатые ракеты «Томагавк». Такая же база строится в Польше. И что вот это основное нарушение, что под видом ПРО это в действительности оружие первого удара. И Россия вынуждена отвечать. Так обе стороны вошли в жёсткий клинч.

Договор РСМД, в общем, бессрочный, инспекций по нему давно уже нет, они закончились. Он сейчас в подвешенном состоянии. Обе стороны утверждают, что другая сторона его не выполняет. Похоже, дело идёт к тому, что действительно будут не выполнять уже по большому счёту.

То есть начнётся размещение крылатых, а возможно, и баллистических ракет наземного базирования в Европе как в 80-е годы. То есть мы возвращаемся в 1983 год, в самое худшее время «холодной войны» в Европе, когда казалось, что война может начаться в любой момент, общеевропейская война, переходящая в ядерную.

Сейчас я боюсь, мы движемся в том же направлении — вот будем опять жить под этой люстрой.