«Бюджет важен, но социальная стабильность важнее»

Противостояние между Брюсселем и Римом по поводу дефицита итальянского бюджета осталось в прошлом. Об этом на форуме в Давосе нашему корреспонденту рассказал министр экономики и финансов страны Джованни Тиа. По его словам, Италия не намерена нарушать бюджетные нормы, установленные ЕС:

«Ситуация в Европе успокоилась, у нас есть ограничение дефицита и мы намерены следовать ему и выполним обещание, даже если это будет означать ограничение роста».

В то же время в правительстве страны подчёркивают, что политические обещания, данные избирателям, точно так же необходимо выполнять.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

«Моё послание миру таково: финансовая стабильность для нас очень важна, но не менее, а то и более важна для нас социальная стабильность. Мы должны работать над социальной справедливостью и нуждами людей».

На этом фоне итальянская экономика может оказаться в рецессии: Банк Италии накануне опубликовал предварительные оценки, согласно которым спад ВВП наблюдался в течение двух кварталов подряд. Кроме того, снижены и прогнозы роста на этот год и будущий.