МОТ напомнил элитам о правах трудящихся

Глобальная комиссия Международной организации труда (МОТ) по вопросам будущего сферы труда опубликовала доклад с призывом к правительствам принять меры, направленные на решение проблем, связанных с переменами в сфере труда. Эти проблемы возникают в следствие технического прогресса, изменения климата и демографических сдвигов. особое внимание уделяется потере рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта, автоматизации производства и развития роботизированных систем.

"В докладе указано, что изменения на рынке труда могут породить мир бесправия, - объясняет генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу. Многие люди уже лишены трудовых прав. - Речь идёт о беженцах и о многих других. Только три недели назад в Индии бастовали 200 млн человек. Это говорит о том, что в людях нарастают гнев и отчаяние. Они требуют перемен".

Недовольство растущим социальным неравенством выплеснулось недавно на улицы французских городов в виде движения "жёлтых жилетов". Профсоюзы требуют пересмотреть социальный контракт с учётом вызовов глобализации.

"Нужно исходить из интересов трудящихся, - подчёркивает генеральный секретарь глобального профсоюза UNI Кристи Хоффман. - В противном случае глобализация ничего им не даст. Она уже отбросила на обочину очень многих. В результате мы получили чрезвычайно поляризованные общества. И в основном из-за того, что, по мнению рабочих, глобализация служит не их интересам, а интересам элит. Достаточно посмотреть на растущее неравенство в доходах, стагнирующие зарплаты. Нужно развернуть эту тенденцию".

Чтобы преодолеть негативные тенденции эксперты МОТ предлагают правительствам обеспечить людям право на обучение в течение всей жизни, гендерное равенство и социальную защиту от рождения до старости.