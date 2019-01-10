Компания Jaguar Land Rover намерена сократить около 5000 рабочих мест на предприятиях в Великобритании из-за падения продаж и обеспокоенности по поводу конкурентоспособности после выхода Великобритании из Европейского Союза. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники.
Сотрудникам Jaguar Land Rover грозит увольнение
По мнению эксперта Дэвида Бейли, фирма сталкивается с рядом потрясений: "Речь идет прежде всего о снижении продаж в Китае, отказе от дизельных автомобилей в Европе, в частности Великобритании, Франции и Германии. А это важно, поскольку более 80% машин, продающихся компанией в Европе - дизельные. И еще одна проблема связана с "брекситом". Неопределенность из-за "брексита" оказывает влияние на экономический рост в Великобритании, а следовательно, и на продажи продукции автомобильной индустрии".
Большая часть сокращений заторнет административный аппарат и службу маркетинга. Однако увольнения планируются и на производстве. Компания предусматривает снижение затрат в размере 2,5 миллиардов фунтов стерлингов.