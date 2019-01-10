Сотрудникам Jaguar Land Rover грозит увольнение

Компания Jaguar Land Rover намерена сократить около 5000 рабочих мест на предприятиях в Великобритании из-за падения продаж и обеспокоенности по поводу конкурентоспособности после выхода Великобритании из Европейского Союза. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники.

По мнению эксперта Дэвида Бейли, фирма сталкивается с рядом потрясений: "Речь идет прежде всего о снижении продаж в Китае, отказе от дизельных автомобилей в Европе, в частности Великобритании, Франции и Германии. А это важно, поскольку более 80% машин, продающихся компанией в Европе - дизельные. И еще одна проблема связана с "брекситом". Неопределенность из-за "брексита" оказывает влияние на экономический рост в Великобритании, а следовательно, и на продажи продукции автомобильной индустрии".