Давос-2019, день первый: о климате и планах Болсонару

Открытие Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоялось. Главной темой первого дня его работы стало глобальное потепление климата и методы борьбы с ним.

Пожалуй, самым ожидаемым событием вторника было выступление Жаира Болсонару. Новый президент Бразилии, чья инаугурация прошла всего две недели назад, не обошёл вниманием проблемы экологии.

О векторе развития экономики Бразилии

"Наша миссия сегодня заключается в том, чтобы и дальше принимать меры по охране окружающей среды и биоразнообразия и в то же время - обеспечивать необходимое стране экономическое развитие, при этом помня, что две эти задачи неразделимы и взаимосвязаны.

Тем, кто нас критикует, есть чему у нас же поучиться. Мы намерены снизить налоговое бремя и упростить ряд правил, чтобы облегчить работу тем, кто желает производить, инвестировать, создавать рабочие места", - заявил бразильский лидер.

Кроме того, Жаир Болсонару пообещал в ближайшие годы создать в стране благоприятный климат для ведения бизнеса.

"Бразильская экономика всё ещё достаточно закрыта для международной торговли. Изменить эту ситуацию – одно из главных обязательств нашего правительства. Я уверен, что до конца моего президентского срока наша команда во главе с министром экономики Паулу Гедесом добьётся того, что Бразилия войдёт в список 50 стран с наилучшим климатом для инвестирования", - заключил он.

Об утраченной связи между природой и обществом

"Как вы думаете, почему мировым лидерам и тем, кто занимает ключевые руководящие посты, потребовалось так много времени на раздумья? Почему их шаги по пути разрешения экологических проблем столь нерешительны?" - этот вопрос принц Уильям адресовал знаменитому британскому телеведущему, автору множества фильмов и телепередач о дикой природе, Дэвиду Аттенборо.

"Потому что связь мира природы с миром города, с человеческим обществом со времён промышленной революции ослабевала. Эти миры отдалялись друг от друга. Мы не осознавали последствий нашей деятельности. Теперь же мы видим: почти всё то, что мы делаем, отзывается эхом, возвращается в троекратном размере, имеет последствия для всей природы. То есть мы обязаны задумываться о последствиях своих шагов, потому что мы способны уничтожать живую природу, даже не сознавая это", - ответил принцу сэр Дэвид Аттенборо.

О защите окружающей среды как выгодном предприятии

Журналистка Euronews Саша Вакулина пообщалась с Бертраном Пиккаром - известным швейцарским воздухоплавателем, основателем компании Solar Impulse, которая занимается разработкой моделей самолёта на солнечных батареях.

"Говорить об изменении климата с экологами нет смысла. Они всё о нём знают. Я намерен вести диалог с представителями деловых кругов и продемонстрировать им возможные меры по борьбе с глобальным потеплением и защите окружающей среды. Это выгодные варианты - создание рабочих мест, финансовая прибыль, которую получат промышленность, торговля и так далее. Вы можете защищать окружающую среду и одновременно зарабатывать. Вот что я хочу донести до всех. И Давос – подходящее для этого место", - выразил уверенность наш собеседник.

О важности лидерских качеств

В кулуарах форума Euronews встретился с Дженнифер Морган, исполнительным директором Greenpeace International.

"Необходимы умение повести за собой, осознание того, что решать проблему надо безотлагательно. А на деле всё так, как если бы у человека диагностировали рак лёгких, но он продолжает курить. Это реально существующий кризис. Чтобы его преодолеть, нужны лидерские качества и тот, кто сказал бы: «давайте возьмёмся за дело». Пока таких лидеров мы видим крайне редко", - сетует Дженнифер Морган.

О месте и роли поколения "некст"

Нынешняя - 49-я - сессия форума проходит под председательством нескольких молодых лидеров, представителей поколения "некст". В их числе - Нура Берруба, член совета управляющих Европейского молодежного парламента. С ней удалось поговорить нашему корреспонденту.

"Для меня это значимое событие. В прошлом году на Всемирном экономическом форуме была создана группа сопредседателей из числа женщин, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме гендерного неравенства. В этот раз полномочиями наделили молодёжь. Я нахожу это правильным. И не только потому, что мы обсуждаем будущее глобализации и то, как мы будем формировать эту глобальную архитектуру, - утверждает Нура Берруба. Дан важный сигнал о том, что мы имеем право высказать своё мнение по данному вопросу. Для того, чтобы принимались разумные решения (касательно бизнеса,окружающей среды и так далее), в дискуссии должны участвовать представители молодого поколения".