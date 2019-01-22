Давос: обещания Болсонару

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Бразилии Жаир Болсонару представил план проведения реформ в своей стране. Болсонару рассчитывает, что за время его пребывания на посту главы государства Бразилия войдет в список 50 стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса. В своей речи Болсонару говорил о борьбе с коррупцией и отмыванием денег, которая поможет изменить отношение к Бразилии в мире.

"Многим из вас хорошо известен Серхио Моро - министр юстиции. Именно ему была поручена миссия дать отпор коррупции. У Моро есть все возможности, чтобы отслеживать финансовые потоки, выявлять факты коррупции и бороться с организованной преступностью. Работая над изменением действующего законодательства, а также над улучшением его отдельных частей, мы уверены, что достигнем нашей цели "- сказал Болсонару.

Бразильский лидер обещал провести реформы, нацеленные на снижение бюджетного дефицита и рост экономики и отметил, что правительство будет снижать налоги, и упростит систему налогообложения.

Поездка в Давос - первый иностранный визит Болсонару, вступившего в должность главы государства 1 января этого года.