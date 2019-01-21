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мир

МВФ тревожится за мировую экономику

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 Юрий Смирнов 
МВФ тревожится за мировую экономику
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Одна из главных причин замедления мировой экономики это торговая война между США и Китаем, заявила директор-распорядитель международного валютного фонда Кристин Лагард, находящаяся в настоящее время на международном форуме в Давосе.

По новым данным МВФ, мировая экономика вырастит в 2019 на 3,5 %, а в 2020 на 3,6 %, что ниже предыдущего прогноза на 0.2 и 0.1 % соответственно. МВФ прогнозирует, что в наступившем году американская экономика вырастит на 2,5 %, а китайская на 6,2 %.

Среди возможных рисков, которые могут еще более замедлить мировую экономику, эксперты МВФ называют выход Великобритании из состава ЕС без соглашения. К самому "брекситу" заместитель директора отдела исследований МВФ Джан Мария Милези-Феррети относится без одобрения:

"На наш взгляд, в среднесрочной перспективе решение Великобритании, чья экономика очень зависит от торговли и в особенности от торговых услуг, дистанцироваться от своих главных торговых партнёров, приведёт к дополнительным издержкам".

Саша Вакулина, Euronews: "Экономический прогноз на 2019 в отношении еврозоны был также пересмотрен, так как ожидается, что её три крупнейшие экономики – Германия, Италия и Франция – будут расти медленнее, чем предполагалось ранее. И это скажется на всей зоне евро".