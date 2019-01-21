NBA: "Пэйсерс" разгромили "Хорнетс"

Один из сильнейших участников регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» укрепил свои позиции благодаря победе над «Шарлотт Хорнетс».

Хозяева площадки в Индианаполисе с самого начала показали решительный настрой на победу. Они были лучшими всю первую половину матча. В третьем периоде гости стали чаще пробивать оборону соперников, но лишь незначительно сократили разрыв по очкам. В итоге хозяева выиграли со счётом 120-95.

Для «Шарлотт Хорнетс» этот матч оказался особенно тяжёлым испытанием после убедительной победы над аутсайдером западной конференции «Финикс Санз». По итогам встречи «Пэйсерс» занимают третью строчку в турнирной таблице восточной конференции НБА, «Хорнетс» — на восьмой позиции.

В четверг команда из Индеанаполиса встретится с сильнейшим клубом западной конференции — «Голден Стэйт Уорриоз». «Хорнетс» ожидает матч с ещё одним аутсайдером запада «Мемфис Гриззлис».