Пожар в Керченском проливе: число жертв растёт

По меньшей мере, десять человек погибли в результате взрыва и пожара на двух судах в Керченском проливе. Ещё 14 спасены. Таковы данные Росморречфлота. В общей сложности, по сведениям федерального агентства, на борту судов находились более 30 граждан Турции и Индии.

Согласно предварительным официальным данным, пожар произошёл во время перегрузки топлива на гражданских судах под флагом Танзании.

Kerch FM сообщает со ссылкой на вахтенного матроса, что одним из судов был газовоз «Маэстро». Во время пожара произошёл взрыв, огонь перекинулся на судно, пришвартованное рядом.

Матросы, по неподтверждённым данным, бросались в воду. «Там творится что-то жуткое», — приводит издание слова своего собеседника.

В минздраве Краснодарского края сообщили, что больницы Анапы, Новороссийска и Геленджика приготовились к приёму пострадавших с ожогами и переохлаждением.

Оказать помощь пострадавшим при пожаре в Керченском проливе пообещало консульство Турции.

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