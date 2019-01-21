Начато расследование пожара в Куршевеле

Французские правоохранители начали расследование пожара в Куршевеле: в пламени погибли два человека, четверо были ранены тяжело, их отправили в больницы с помощью вертолетов. Еще более 20 человек пострадали, но им госпитализация не понадобилась.

Как сообщил начальник пожарной охраны Фредерик Луазо, зЗдание не относилось к тем строениям, что представляет риск для жизни, его не проверяли так часто, как это требуется потому, что оно находилось в частной собст венности.

Возгорание произошло - это сообщает префектура со ссылкой на пожарных - приблизительно в половине пятого утра по местному времени, в тот момент в общежитии находились десятки человек.

Некоторые пытались выбраться из горящего здания самостоятельно, прыгая с балконов.

Глава МВД Кастанер выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все экстренные службы за работу.

К настоящему моменту, как собщается, судмедэкспертам только предстоит идентифицировать тела погибших.